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Капотнинский меридиан

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Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Президиум Правительства Москвы обсудил ход реализации программы комплексной профориентации столичных школьников.

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