БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЛГБТ шагает по стране

ЛГБТ шагает по стране

Алексей Зотьев http://www.obiterdictum.ru Понимание того, что наше общество окончательно заболело, пусть еще не и хронически, но уже довольно серьезно, пришло после показа очередной премии МУЗ-ТВ, которая прошла исключительно в радужных тонах.

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Игорь Сипкин
мерзко это всё. и это пропагандируют, как они себя называют, "ЗВЁЗДЫ", "Короли", "империатрицы" и т.д. самое ржачное- у многих есть бумажки с подтверждением этого- купили у таких же жуликов. и ТВ, что их крутит работает на Запад, а не Россию, но финансируется из наших налогов. Мразь всё этол
Владимир Негода
страну превратили в отстойник всякого дерьма , план Даллеса и сионистов в действии , да и власть не очень этим озабочена . ... эмигранты ... эти пидарасы .... куда мы катимся ?
Антон
Как всегда бизнес, ни чего личного
Михаил Аким
Печально, все вопросы в администрацию правительства
Владимир Негода
мигранты ,
Василий Захаров
раньше их называли проще - пидарасами.
Tania Еременко
Надоела голубизна в шоу-бизнесе... "Голубая луна", что пропагандировал моисеев и любимый цвет Фили (синий) осточертел. И все молчат от этой гей-пропаганды. А я бы их со сцены из всех дворцов и замков взашей, этих императриц и примадонн, королей и ненатуральных блондинов... у них есть запасные аэродромы и подданства в других странах. Пусть валят.
Михаил Аким
Мочить в сартирах и где попало.
Борис Сосенкин
Ну и рожи, тошнит глядя на них.
Михаил Аким
Поломать им ноги. дабы идти не могли и руки, дабы не полезли и в резервации, подальше.
Михаил Аким
Поломать им ноги. дабы идти не могли и руки, дабы не полезли и в резервации, подальше.
Иван
распустили народец...
Михаил Кошелев
Это как черная смерть православию, нашим гражданским условиям, семейным ценностям.
Михаил Аким
Это гораздо хуже любой эпидемии.
Федор Вострецов
Когда, наконец кончиться это телевизионное Бл...во? Когда будет введена нормальная цензура программ, различных шоу и т.д., когда наконец будет просто прекращен беспредел на телевидении, заключающийся в том, что с экрана льется столько психологической грязи, что просто мозги закладывает? Где наш высокоморальный дух русского человека? Почему позволено показывать всякую грязь, в основном ниже пояса? Когда это кончится, господа из ДУМЫ и господин Президент? Или мы ждем, когда моральные уроды всех мастей будут в открытую диктовать всем остальным свои принципы и манеры поведения? Меня лично уже просто рвать тянет, когда я вижу наших прославленных киркоровых и пр. обормотов, которые из-за денег потеряли понятие, как и чем должен заниматься "народный" артист?
Людмила Анисина
Надо бы твёрже и суровее исполнять закон,который существует и запрещает, и требует наказания за пропаганду среди молодёжи.Где эта строгость.
Михаил Медведев
Ни когда не буду пользоваться продукцией BAYER и ни когда не обращусь в Инвитро, это для пидоров, а не для нормальных людей.
Михаил Медведев
Пидоры окружают.
Владимир Смирнов
Увидел пидора с эмблемой или цветами ЛГБТ - набей ему (ей) морду!!! А если, не дай Бог, в лесу - придави суку!!!
Александр Лайтадзе
Нам пытаются прививать не терпимость, а равнодушие. А это большая разница. Лукавят господа либералы. В обществе сплошного равнодушия очень легко подчинить своему влиянию, а затем и превратить в сторонников ЛГБТ.
Ан Го
Пидаристия - позор нации! Мало того, что народ опустили в нищету, так ещё и гомосятину навязывают. Всё катится в пропасть...

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