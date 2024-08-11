Закавказье поможет Тюмени с импортозамещением

Тюменский бизнес договорится о поставках и импортозамещении с Арменией и Грузией. Закавказские страны проведут переговоры с предпринимателями из Тюменской области в рамках двойной бизнес-миссии, сообщает в telegram-канале региональная торгово-промышленная палата.
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