ПСБ запустил возможность оплаты одной транзакцией счета и чаевых для ресторанного бизнеса

ПСБ в рамках комплексного платежного решения, разработанного специально для ресторанов и кафе, реализовал возможность приема оплаты заказов и чаевых одной транзакцией через платежный терминал, по QR-коду на печатном носителе в заведении или онлайн на сайте заведения при доставке.
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