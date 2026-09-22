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Спорт Уик-Энд

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Fan ID введут на матчи Кубка России с 1 октября - источник

Fan ID введут на матчи Кубка России с 1 октября - источник

Специальный паспорт болельщика (Fan ID) с 1 октября 2026 года станет обязательным для посещения некоторых матчей Фонбет Кубка России.

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