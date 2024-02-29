В Росгидромете рассказали о погоде на Алтае в первый день весны

Температура будет не совсем весенняя В Алтайском крае в первый день весны, 1 марта, ожидается температура ниже нормы, рассказал "Парламентской газете" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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