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Водителям объявили состав новой автоаптечки: Требования вступят в силу уже с 1 сентября

Водителям объявили состав новой автоаптечки: Требования вступят в силу уже с 1 сентября

Минздрав объявил водителям состав новой автоаптечки. Требования вступят в силу уже с 1 сентября, однако старые аптечки можно будет спокойно использовать до окончания их срока годности.

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