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Антитеррористические учения ШОС: Ермекбаев раскрыл совместные планы

Антитеррористические учения ШОС: Ермекбаев раскрыл совместные планы

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что военные учения стран-участниц организации направлены исключительно на антитеррористическую деятельность.

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