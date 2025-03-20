Как закалялась сталь… И закаляла мир: военные и железнодорожные достижения металлургов XIX века до нового тысячелетия

Начало XIX века ознаменовалось грохотом пушек и пороховым дымом Наполеоновских войн, охвативших Европу более чем на полтора десятилетия и потребовавших масштабного увеличения выпуска оружия, артиллерии и боеприпасов.
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