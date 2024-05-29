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Петербургский дневник

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Петербургская компания погасила четырехмиллионный долг ради автомобиля

Петербургская компания погасила четырехмиллионный долг ради автомобиля

За 20 минут Петербургская строительная организация за 20 минут нашла четыре миллиона рублей в счёт погашения задолженности перед своим партнёром, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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