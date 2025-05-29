Популярность нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина може тпомочь вернуть пиво на стадионы, считает Ддпутат Госдумы Дмитрий СвищевПопулярность нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина може тпомочь вернуть пиво на стадионы, считает Ддпутат Госдумы Дмитрий Свищев«Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом.
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