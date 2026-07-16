The Odyssey Hullabaloo Authored by Victor Davis Hanson via American Greatness, Acclaimed British filmmaker Christopher Nolan's (The Dark Knight, Oppenheimer) newest film, The Odyssey, opens this week in the United States.
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