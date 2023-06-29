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Захарова о закреплении английского языка на Украине: такое без косяка не вкурить

Захарова о закреплении английского языка на Украине: такое без косяка не вкурить

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить в стране статус английского языка как одного из языков международного общения.

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