Фанаты ЦСКА опубликовали прощальный пост после ухода Федотова из клуба

Под руководством Федотова столичный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в 2023 году.фото: сайт ФК «ЦСКА»--> Фанаты московского клуба ЦСКА опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» прощальный пост со словами благодарности в адрес уволившегося с поста главного тренера армейцев Владимира Федотова.
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