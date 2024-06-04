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Фанаты ЦСКА опубликовали прощальный пост после ухода Федотова из клуба

Фанаты ЦСКА опубликовали прощальный пост после ухода Федотова из клуба

Под руководством Федотова столичный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в 2023 году.фото: сайт ФК «ЦСКА»--> Фанаты московского клуба ЦСКА опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» прощальный пост со словами благодарности в адрес уволившегося с поста главного тренера армейцев Владимира Федотова.

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