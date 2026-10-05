CBS News: В Хошимине задержаны 12 человек за кражу 2,7 тыс. кошек

В Хошимине арестованы 12 подозреваемых в похищении более 2,7 тыс. кошек на продажу в рестораны. В июле полиция изъяла у них ловушки и оборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА На Украине забили...
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
- Если это не сенса...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым