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Царьград

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CBS News: В Хошимине задержаны 12 человек за кражу 2,7 тыс. кошек

CBS News: В Хошимине задержаны 12 человек за кражу 2,7 тыс. кошек

В Хошимине арестованы 12 подозреваемых в похищении более 2,7 тыс. кошек на продажу в рестораны. В июле полиция изъяла у них ловушки и оборудование.

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