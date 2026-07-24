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Контрафронт

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Бразилия: гражданский прохожий был ранен в результате перестрелки между полицейским и боевиками,...

Бразилия: гражданский прохожий был ранен в результате перестрелки между полицейским и боевиками, которые пытались ограбить автобус общественного транспорта на улице Руа 24 де Майо в северной зоне Рио-де-Жанейро во второй половине дня по местному времени 23 июля.

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