Бразилия: гражданский прохожий был ранен в результате перестрелки между полицейским и боевиками, которые пытались ограбить автобус общественного транспорта на улице Руа 24 де Майо в северной зоне Рио-де-Жанейро во второй половине дня по местному времени 23 июля.