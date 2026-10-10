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Регионы России

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Intel представит новые процессоры для LGA 1700 в начале 2027 года

Intel представит новые процессоры для LGA 1700 в начале 2027 года

Предстоящие процессоры, построенные на базе архитектуры Raptor Lake Next, по техническим характеристикам не должны существенно отличаться от актуального поколения, что облегчает их интеграцию в существующую экосистему.

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