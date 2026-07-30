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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Динамо»: «По матчу с «Крыльями» не понимаю, зачем было менять Гусева. Настолько блекло и вяло смотрелась команда на фоне «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил результат матча «Динамо» и «Крыльев Советов» (0:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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