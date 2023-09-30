Нагорный Карабах уже покинуло более 100 тысяч человек

Нагорный Карабах. Из Нагорного Карабаха продолжается эвакуация местного армянского населения. По словам бывшего уполномоченного по правам человека непризнанной республики Артака Бегларяна, в Нагорном Карабахе осталось несколько сотен человек.
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