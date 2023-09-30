SUSANIN
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SUSANIN

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Нагорный Карабах уже покинуло более 100 тысяч человек

Нагорный Карабах уже покинуло более 100 тысяч человек

Нагорный Карабах. Из Нагорного Карабаха продолжается эвакуация местного армянского населения. По словам бывшего уполномоченного по правам человека непризнанной республики Артака Бегларяна, в Нагорном Карабахе осталось несколько сотен человек.

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