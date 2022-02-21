Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Как же вовремя подписан Закон о фэйках!Дудь выпустил инт...
  • Леонид Попивняк
    Напишите это интервью на туалетной бумаге!!!))))).....обязательно куплю рулон))))Дудь выпустил инт...
  • АНП
    Тааак,мамаша однако отработала на благо нелюбимого ею и её дочей народа а следом и дочурке прикроют поганый,лошадиный...«Из роты в сто че...

Более 100 безнадзорных собак отловили в Уссурийске за месяц

Более 100 безнадзорных собак отловили в Уссурийске за месяц

В Уссурийске продолжается контроль численности бродячих четвероногих. Мероприятия по отлову с конца прошлого месяца выполняет новый подрядчик — арсеньевская организация "Аристократ".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх