Лёд, да не тот. «Айсберг Судного дня» идёт к британским островам

Гигантская ледяная глыба, которая в декабре начала двигаться вдоль берегов Антарктиды, а до этого девять месяцев находилась в ловушке океанического водоворота, приближается к островам в южной части Атлантического океана, входящим в состав Заморских территорий Великобритании.
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