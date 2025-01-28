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Лёд, да не тот. «Айсберг Судного дня» идёт к британским островам

Лёд, да не тот. «Айсберг Судного дня» идёт к британским островам

Гигантская ледяная глыба, которая в декабре начала двигаться вдоль берегов Антарктиды, а до этого девять месяцев находилась в ловушке океанического водоворота, приближается к островам в южной части Атлантического океана, входящим в состав Заморских территорий Великобритании.

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