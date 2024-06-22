Суд оштрафовал журналиста Андрея Караулова по статье об иноагентах

Теперь журналист должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.Фото: platforma-karaulov.ru--> Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова* за нарушение деятельности иноагентов, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
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