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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» интересен защитник «Видада» Аттийят-алла. Он провел 6 матчей за Марокко на ЧМ-2022

«Сочи» интересен защитник «Видада» Аттийят-алла. Он провел 6 матчей за Марокко на ЧМ-2022

Клуб Мир РПЛ заинтересован в переходе 28-летнего игрока, выступающего за клуб «Видад» из Касабланки, сообщает «Спорт-Экспресс».

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