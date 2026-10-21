Осень нередко приносит с собой легкую грусть: дни становятся короче, воздух - прохладнее, а привычные городские ритмы будто приглушаются дождем и опавшей листвой.
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