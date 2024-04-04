Мошенники выманили у двоих жителей Ямала почти 10 миллионов рублей

Двое ямальцев перевели мошенникам на неустановленные счета почти 10 миллионов рублей. Жителей округа поймали на желании инвестировать и рассчитаться с кредитами, рассказали в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.
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