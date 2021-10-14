9 правил, с которыми замужние китаянки смирились, а наши женщины точно не стали бы их принимать

Азиатские страны регулярно пробуждают у европейцев смешанные чувства. Часто восторг легко сменяется возгласом: «Да как они там живут вообще?» А уж Китай и его жители со своим очень своеобразным бытовым укладом и подавно остаются для нас загадкой.