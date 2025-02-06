Курсы доллара и евро на 6 февраля

Российская валюта укрепилась к доллару, но уступила евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 февраля 2025 года, составляет 98,0556 рубля (прежнее значение — 98,5336 рубля рубля), официальный курс евро — 102,9215 рубля (предыдущий показатель — 102,6852 рубля).
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