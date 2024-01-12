Hyundai привезла на выставку в Лас-Вегас концепт с уникальными возможностями

Автопроизводитель Hyundai представил на выставке потребительской электроники CES-2024 (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе прототип Mobion на базе модели Ioniq 5 под названием Mobion — безграничная мобильность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии