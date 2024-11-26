Юрий Кот В «Ельцин-центре», как известно, гости под стать: на этот раз выступит правнучка генсека Никиты Хрущёва, мечтающая расчленить Россию и судить президента Владимира Путина.
В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина
Комментарии
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Evgenija Palette
А как она ПОХОЖА на своего родственника, этого ПУЗАТОГО УРОДЦА, сделавшего СТОЛЬКО ГАДОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЕ... Та же ЖИДОВСКАЯ МОРДА, с "хоботком" на месте, где у людей бывает рот...
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4 час.
nika_shatilova
А кто оплачивает банкет? Бюджет?
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3 час.
ТЦ
Татьяна Ц
Какой позор для города! Когда-то к свердловчанам относились с уважением, но с тех пор как они выстроили этот срам для страны и вовсю ведут там подрывную против страны работу, большинства россиян испытывают за екатеринбуржцев испанский стыд!
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2 час.
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