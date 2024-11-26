В «Ельцин-центре» выступит правнучка Хрущёва — русофобка, мечтающая судить В. Путина

А как она ПОХОЖА на своего родственника, этого ПУЗАТОГО УРОДЦА, сделавшего СТОЛЬКО ГАДОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЕ... Та же ЖИДОВСКАЯ МОРДА, с "хоботком" на месте, где у людей бывает рот...

ТЦ

Татьяна Ц

Какой позор для города! Когда-то к свердловчанам относились с уважением, но с тех пор как они выстроили этот срам для страны и вовсю ведут там подрывную против страны работу, большинства россиян испытывают за екатеринбуржцев испанский стыд!