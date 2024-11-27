Израильское руководство обвинили в допущении нападения ХАМАС

Независимая комиссия обвинила израильское руководство, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ошибках, приведших к нападению радикальной палестинкой группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.
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