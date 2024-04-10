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Россия-Китай

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Cовет по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития совместно с Фондом «Московский инновационный кластер» провёл международную научно-практическую конференцию по новым материалам и технологиям

Cовет по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития совместно с Фондом «Московский инновационный кластер» провёл международную научно-практическую конференцию по новым материалам и технологиям

В конференции приняли участие ведущие учёные Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), Института Нинбо материальной технологии и техники Китайской академии наук, Московского государственного университета имени М.

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