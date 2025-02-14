Путин будет рад принять Трампа в Москве 9 Мая

Рабочие отношения между странами развернутся шире в ближайшие дни и недели Президент Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных государств, в том числе главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, если они решат приехать в столицу России на 9 Мая, в День Победы.