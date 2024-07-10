Галичане депортировали депутата Бундестага из-за того, что он против вооружения Украины

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что власти Украины не пустили в страну депутата Бундестага (парламента ФРГ) от Левой партии Зерена Пелльмана, неоднократно высказывавшегося против поставок оружия Киеву.
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