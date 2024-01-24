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Дипломат Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине

Дипломат Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине

Как указал в беседе с РИА Новости российский посол в Ватикане Иван Солтановский, Москва приветствует инициативы Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине и вообще любые предложения, которые приблизили бы прочный и долговечный мир.

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Комментарии
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а
айрат
Ватикан это главный, скрытый идеологический враг России!
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