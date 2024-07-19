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А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

Шекспир по-якутски, сказки как тренд и кино про спелеологов и шаманов. Нижегородский фестиваль «Горький fest» подвел итоги, отметив главным призом «Короля Лира» Сергея Потапова — оригинальную фантазию на тему бессмертной драмы.

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