А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

Шекспир по-якутски, сказки как тренд и кино про спелеологов и шаманов. Нижегородский фестиваль «Горький fest» подвел итоги, отметив главным призом «Короля Лира» Сергея Потапова — оригинальную фантазию на тему бессмертной драмы.
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