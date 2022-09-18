В Киргизии назвали обстановку на границе с Таджикистаном напряженной

Игорь Егоров/РИА «Новости» Киргизские пограничники несут службу в усиленном режиме на границе государства с Таджикистаном, где с 14 сентября происходили боевые столкновения, заявили в погранслужбе госкомитета нацбезопасности Киргизии, передает ТАСС.