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В Киргизии назвали обстановку на границе с Таджикистаном напряженной

В Киргизии назвали обстановку на границе с Таджикистаном напряженной

Игорь Егоров/РИА «Новости» Киргизские пограничники несут службу в усиленном режиме на границе государства с Таджикистаном, где с 14 сентября происходили боевые столкновения, заявили в погранслужбе госкомитета нацбезопасности Киргизии, передает ТАСС.

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