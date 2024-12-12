Снегопад засыпет Петербург уже в эту субботу

Прогноз о 10-15 сантиметрах снега за выходные остается актуальным Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в городе значительно похолодало и сейчас на улице около -2 градусов, а на Карельском перешейке столбик термометра опускается до -5 градусов.