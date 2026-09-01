В МИД России заявили, что киевский видит школы и детсады как цели для атак

Захарова: Киев рассматривает школы и детсады как цели для атак с началом учебного года.С началом нового учебного года киевский режим выделил школы и детские сады в отдельную категорию целей для нанесения ударов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.