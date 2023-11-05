Новая ДНК-технология поможет выследить преступника по одному кошачьему волосу

Из-за особенностей кошачьей шерсти, которая линяет в среднем три раза в год, ее очень легко перенести на одежду и оставить на месте преступления, даже если злоумышленник очень осторожен и старается не оставлять свою ДНК.
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