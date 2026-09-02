В столичной школе №1392 после инцидента штатно продолжаются занятия

В департаменте образования и науки Москвы прокомментировали нападение на учителя.В школе №1392 подросток попытался напасть на учителя с холодным оружием, но был остановлен охраной.
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