«Нарушила конституцию» – в КПРФ хотят посадить Набиуллину

Эту тварь надо было посадить еще тогда когда она сознательно подарила Западу 300 миллиардов долларов из российских валютных запасов.

Виталий Кирпиченко

Чтобы сто раз не делать одного и того же, надо собрать до кучи всех, кто разрушал и разрушает страну, и разом в бараки и на лесоповал.