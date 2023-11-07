Елена Острякова . ЦБ РФ поддерживает западные санкции против России. Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нарушила конституцию» – в КПРФ хотят посадить Набиуллину
Комментарии
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Владимир Соловьев
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ КПРФ!
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1 д.
виктор матвеев
Эту тварь надо было посадить еще тогда когда она сознательно подарила Западу 300 миллиардов долларов из российских валютных запасов.
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Чтобы сто раз не делать одного и того же, надо собрать до кучи всех, кто разрушал и разрушает страну, и разом в бараки и на лесоповал.
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1 д.
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