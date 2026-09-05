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Умер Павел Меленчук: актера «Елок» не стало за несколько дней до 32-летия

Умер Павел Меленчук: актера «Елок» не стало за несколько дней до 32-летия

Российский актер Павел Меленчук скончался 31 августа 2026 года, не дожив всего несколько дней до своего 32-го дня рождения.

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