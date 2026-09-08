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Газета.ру

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В Ленобласти женщина спрятала в лесу 9 млн рублей для мошенников

В Ленобласти женщина спрятала в лесу 9 млн рублей для мошенников

В Ленинградской области женщина спрятала в лесу крупную сумму наличных для мошенников, ожидая «проверки купюр».

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