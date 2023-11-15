Началась регистрация на ноябрьскую неконференцию

IT-хаб «Терриконовая долина» приглашает айтишников 24 ноября на ноябрьскую неконференцию. Организатор подготовил интересные лекции и приятные сюрпризы, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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