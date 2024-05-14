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Сотрудница окуловского банка уберегла клиентку от атаки дистанционных мошенников

Сотрудница окуловского банка уберегла клиентку от атаки дистанционных мошенников

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, банковский работник Татьяна Филиппова вовремя сумела распознать, что жительницу Окуловки обманывают телефонные мошенники и убедила женщину не переводить на их счета полмиллиона рублей.

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