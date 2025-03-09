Большие Копани (Великие Копани) - 5,6-тысячное село в Херсонской области. Здесь действует оптово-розниичный рынок, один из крупнейших в регионе.
Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области ракетами HIMARS
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Интересно, а Трамп разозлился на французов за предоставление разведданных при указании цели и на хохлов за то, что при ударе по мирным гражданам были использованы американские ракеты HIMARS? Он понимает, что ни хохлы, ни кукарекун-Макрон, ни фон дер бЛяйн (прилично называть эту стерву не получается) не собираются говорить о мире? Значит, будут говорить о своей капитуляции.
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