Боевики ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области ракетами HIMARS

НП

Наталья Павлова

Интересно, а Трамп разозлился на французов за предоставление разведданных при указании цели и на хохлов за то, что при ударе по мирным гражданам были использованы американские ракеты HIMARS? Он понимает, что ни хохлы, ни кукарекун-Макрон, ни фон дер бЛяйн (прилично называть эту стерву не получается) не собираются говорить о мире? Значит, будут говорить о своей капитуляции.