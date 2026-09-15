«Пейзаж и память»: как современные художники работают с пространством и воспоминаниями

Что остаётся от места, когда мы его покидаем? До 20 сентября в ЦТИ «Фабрика» и до 19 сентября в галерее «А — Б» проходит выставка «Пейзаж и память» студентов и выпускников Института современного искусства Иосифа Бакштейна, участники которой исследуют пространство как хранилище личной и культурной памяти.