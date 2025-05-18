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Путин: нужный для России результат СВО — создание условий для долгосрочного мира

Путин: нужный для России результат СВО — создание условий для долгосрочного мира

Нужный для России результат специальной военной операции (СВО) — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира, обеспечение безопасности страны и интересов русскоязычных украинцев.

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