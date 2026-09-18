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Царьград

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Моника Беллуччи снялась в фотосессии для Harper's Bazaar в октябре

Моника Беллуччи снялась в фотосессии для Harper's Bazaar в октябре

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для октябрьского номера испанского Harper''s Bazaar. Образ 61-летней звезды в платье Dolce & Gabbana дополнили украшения Cartier.

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