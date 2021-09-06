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Странный сюрприз в пузырьке с духами

Странный сюрприз в пузырьке с духами

В конце прошлого столетия мужчины пользовались духами «Русский лес». Он имел зелёный цвет и приятный запах.

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Владимир Федяев
Насчёт "находчивости" сына, я бы поспорил, вот "тупость" тут подходит больше, только законченному дебилу не могло бы прийти в голову, что зелёнка есть зелёнка. Тут, или афтар сам дебил, или писана вся эта история для дебилов. Надо бы такой раздел для публикаций отдельный сделать: "Для Дебилов", интересно, сколько подписчиков соберёт?

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